Появились шокирующие кадры Светличной из клиники после пропажи

Ранее наследник артистки заявил о пропаже знаменитой матери. Выяснилось, что она не выходила на связь с 21 октября. К счастью, Светлану Светличную удалось найти.
Журналисты сняли звезду в больнице. Судя по внешнему виду, она явно измождена и нуждается в присмотре медиков. В своих проблемах актриса винит близких – сына Алексея Ивашова и невестку Ольгу.
Пелагея Летунова стала свидетельницей конфликта между Светланой Светличной и женой ее наследника. Девушка встретила артистку в кафе. Она уверена, что кинодиве требуется посторонняя помощь. По словам очевидицы, актриса подошла к ней и попросила проводить, поскольку не знает, где ее дом.
Оказалось, что живет знаменитость в пяти минутах от кафе. Летунова отметила, что звезда жаловалась на то, что у нее нет связи. После того как удалось дозвониться невестке актрисы, с ней началась нецензурная словесная перепалка. Свидетельница заявила, что Светлана Светличная боится, что невестка может ее увезти куда-то и запереть.
В свою очередь вдова Николая Караченцова Людмила Поргина считает, что причиной такого поведения артистки мог стать неожиданный переезд. Она отметила, что звезду экрана перевезли в однушку, в незнакомый район. При этом актриса напомнила, что ее коллега страдает деменцией.
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