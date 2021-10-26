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Шоу-бизнес
"Не успели": из-за пропавшей Светличной погиб простой человек

"Не успели": из-за пропавшей Светличной погиб простой человек

81-летнюю Светлану Светличную всем миром искали несколько дней. Силы поисковых отрядов были брошены на розыск актрисы. При этом не удалось спасти другого россиянина.

Продолжение: Вскрылись ужасающие данные о семье 81-летней Светличной: Эгоистично и жестоко
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Об этом поведал в своем аккаунте в "Фейсбук" председатель поискового отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев. Он заявил, что когда пропадает знаменитость, то ее поиск находится под личным контролем главы Следственного комитета.

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В этом случае задействованы многие: полиция, следователи и СМИ. При этом поисковик посетовал, что если исчезает обычный человек, такой активности в его розыске не будет.

Сергеев рассказал, что в будний день на поиск артистки работало несколько десятков человек. В итоге кинодиву нашли. "Мы не успели к простому человеку", – поделился глава "ЛизыАлерт". По его словам, он скончался в лесу в Люберцах.

Из-за произошедшего Григорий Сергеев обратился к председателю Следственного комитета России (СКР). Он попросил Александра Бастрыкина подумать над тем, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в нашей стране. И чтобы их "по-настоящему" искали не только добровольцы. Поисковик уверен, что для этого в России есть ресурсы.

Как писали "Дни.ру", ранее появились шокирующие кадры Светланы Светличной из больницы. На них видно, что актриса явно истощена и нуждается в наблюдении медиков. Кроме того, известно, что артистка страдает деменцией.

Обновление. "Лиза алерт" опровергла информацию о гибели человека из-за поисков Светличной. В пресс-службе объединения отметили, что "не успели спасти — это несколько другая формулировка". Речь шла об ограниченном ресурсе добровольцев, которые могут выехать на поиски в Московскую область. При этом не у всех из них есть машины или деньги на бензин.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 21:44 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жаркий поцелуй Сухорукова и Светличной

комментарии

Ответить:

Гость886303
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На фоне того,что твориться с простыми людьми, как их кидают, отказывают в медицинском обслуживании и.т.д., все эти истории со знаменитостями и "кинодивами" в кавычках, просто достали до чёртиков. Ну, какая она кинодива? Бред. Показала себя в бикини в "Бриллиантовой руке" и уже статус получила. Ни рожи, ни кожи. Страшная была всю жизнь, такой и осталась.
Гость Ювента
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Захотела на малаховскую помойку.
Вот и потерялась....
Мало денег в рюкзаке было.
За бабками пришла.
Гость886153
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Какая же она и накрашенная страшная и ненакрашенная
ТАРА
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Достала своими пропажами Сколько можно!
Гость880120
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светличные,xреничные...да кто они такие?! о простых стариках,которые прожили действительно достойную жизнь,ни кто не беспокоится.а этим трутням,которые из себя абсолютно ничего не представляют,аж задницу вылизывают.да нас рать на эту светличную,родственников куча,вот и искали бы.
Гость884578
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Как всё это достало!
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