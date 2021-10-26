"Не успели": из-за пропавшей Светличной погиб простой человек

Об этом поведал в своем аккаунте в "Фейсбук" председатель поискового отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев. Он заявил, что когда пропадает знаменитость, то ее поиск находится под личным контролем главы Следственного комитета.
В этом случае задействованы многие: полиция, следователи и СМИ. При этом поисковик посетовал, что если исчезает обычный человек, такой активности в его розыске не будет.
Сергеев рассказал, что в будний день на поиск артистки работало несколько десятков человек. В итоге кинодиву нашли. "Мы не успели к простому человеку", – поделился глава "ЛизыАлерт". По его словам, он скончался в лесу в Люберцах.
Из-за произошедшего Григорий Сергеев обратился к председателю Следственного комитета России (СКР). Он попросил Александра Бастрыкина подумать над тем, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в нашей стране. И чтобы их "по-настоящему" искали не только добровольцы. Поисковик уверен, что для этого в России есть ресурсы.
Как писали "Дни.ру", ранее появились шокирующие кадры Светланы Светличной из больницы. На них видно, что актриса явно истощена и нуждается в наблюдении медиков. Кроме того, известно, что артистка страдает деменцией.
Обновление. "Лиза алерт" опровергла информацию о гибели человека из-за поисков Светличной. В пресс-службе объединения отметили, что "не успели спасти — это несколько другая формулировка". Речь шла об ограниченном ресурсе добровольцев, которые могут выехать на поиски в Московскую область. При этом не у всех из них есть машины или деньги на бензин.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!