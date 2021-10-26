Выхода нет: Появилась информация о разводе Миддлтон и принца Уильяма

Сообщается, что брак пары якобы оказался на грани. Супруги больше не видят никакого выхода и якобы собираются донести новость до всех подданных в ближайшее время. Западные СМИ полагают, что официальное заявление будет сделано очень скоро. Журналисты пришли к выводу, что кризис в отношениях пары наступил уже давно. При этом они оба боялись нанести удар по репутации близких, в связи с чем терпели до последнего.
Ходят слухи, что у принца Уильяма уже давно появилась новая избранница. Якобы скандал с Меган Маркл и принцем Гарри оказался настолько громким, что затмил собой и конфликт в другой паре. Некоторые полагают, что актрису специально выставляли в дурном свете, чтобы публика не заподозрила ничего плохого с другой стороны.
Однако, если все это правда, то прием прекрасно работал до того, как пара покинула Великобританию. Тогда многие разочаровались в возлюбленных и внимание вновь переключилось на идеальных, на первый взгляд, Кейт и Уильяма. При этом сама Меган говорила о разногласиях в семье на интервью Опре Уинфри.
Теперь многие поклонники пары, скрестив пальцы, ждут опровержения информации. Все помнят, что эта история начиналась как сказка. В 2010 году принц Уильям сделал красавице предложение, используя кольцо принцессы Дианы. Королева дала свое согласие, а весь мир посчитал их примером идеального брака. Официальных данных по этому вопросу пока нет.
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