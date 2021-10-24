Появилась информация о внебрачном ребенке принца Уильяма

У каждой семьи есть свои секреты, для внука королевы Елизаветы и Кейт Миддлтон таким "скелетом в шкафу" стала Джекка Крейг. О недавно вскрывшейся любовнице наследника престола говорят все СМИ. Пара познакомилась во время поездки принца в Африку, а когда в их с герцогиней Кембриджской отношениях был перерыв, пара сблизилась.
Ходили слухи о том, что Уильям даже звал Джекку замуж, однако девушка отказалась, так как не хотела публичности. В Сети ходят слухи, что принц до сих пор испытывает чувства к бывшей возлюбленной. Герцогиня Кэтрин же испытывает вполне объяснимую неприязнь к Крейг.
Недавно стало известно, что Джекка стала мамой. Об этом принц Уильям узнал на ее свадьбе. Естественно, поклонники королевской семьи стали предполагать, что ребенок тоже имеет прямое отношение к монаршим персонам.
Сам принц оправдал поездку благотворительной миссией, хотя таблоиды предположили, что он ездил именно на свадьбу. Примерно за год до рождения ребенка Крейг они с Уильямом ездили вместе в Испанию, так что предположения о внебрачном ребенке принца имеют место. Однако муж Джекки утверждает, что ребенок рожден от него, хоть и до брака.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!