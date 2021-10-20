"Стройная красотка": появилась информация о любовнице принца Уильяма

На днях в Лондоне состоялась церемония вручения премии Earthshot, на которой побывали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Чета приветствовала гостей и вела светские беседы.
Герцогиня вручила учрежденную мужем экологическую премию размером в миллион фунтов стерлингов. На мероприятии пару осыпали комплиментами и отмечали их слаженную работу и отменное выполнение королевских обязанностей, от которых их родственники Меган Маркл и принц Гарри отказались.
Впрочем, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма не всегда была такая идиллия. Чтобы стать герцогиней, Кейт Миддлтон немало потерпела. После того, как пара сблизилась в университете Сент-Эндрюс, они не раз ссорились и мирились. В 2007 году пара даже пережила расставание.
Пока принц Уильям отдыхал с новыми девушками, Кейт Миддлтон терпеливо ждала своего часа. Она и виду не подавала о том, что творится в ее сердце в такие минуты.
По словам королевского биографа Джессики Джейн, всерьез единственной серьезной соперницей Кейт Миддлтон была Джекка Крейг. Стройная красотка смогла очаровать принца Уильяму. Он даже привел ее во дворец, и она села во главе стола рядом с ним. Это было в честь 21-летия принца.
Напомним, Джекка Крейг является экологом и основателем компании по сохранению редкого вида пантер. С принцем Уильямом она познакомилась в Кении, где ее семье принадлежит заповедник.
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