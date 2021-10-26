Известная актриса ошарашила заявлением о болезни: Держитесь

Накануне она должна была в очередной раз выйти на сцену Театра Олега Табакова. Спектакль "И никого не стало" по пьесе Агаты Кристи давно полюбился многим. Писательница написала ее по мотивам собственного романа, который и сейчас читают во всем мире. Детективная постановка полюбилась многим, а артистка играет там одну из главных ролей.
При этом накануне Анна Чиповская крайне огорчила публику. Она указала, что ее будет заменять коллега и пожелала ей удачи в роли Веры Клейторн. Детали звезда театра и кино уточнять не стала, она лишь пожелала подписчикам сил и здоровья. Также она указала, что сейчас не стоит шутить даже с самой легкой простудой, так как она может перерасти в нечто крайне неприятное."А то тоже на спектакль не пойдёте", – пошутила актриса. Коллеги тут же обратились к Анне и пожелали ей всего самого доброго. Евгений Бороденко оставил множество эмодзи в виде лимона и меда, а публика поддержала его. Некоторые поклонники вспомнили, что не так давно спектакль якобы вообще отменили за несколько часов до его начала.
"Поправляйтесь, о предводительница банды наших сердец", "Анечка, здоровья", "Держитесь, дорогая! Сейчас такое время", "Анечка, берегите себя! Верим в добро", "Здоровья! Ждем на сцене", "Аня, крепитесь! Мы с Вами", – оставили теплые слова поклонники. Актриса ответила многим лично и отправила красные сердца.
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