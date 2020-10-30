У влюбленных Чиповской и Ендальцева нашли опасную болезнь

По некоторым данным, актриса сдала тест на коронавирусную инфекцию в аэропорту Домодедово. Результат исследования оказался положительным.
Избранник Анны Чиповской также решился на тестирование. Дмитрий Ендальцев, как оказалось, тоже заражен COVID-19. Артисты живут вместе. Скорее всего, Анна заразила Дмитрия.
Знаменитости уже обратились к медикам. За состоянием артистов следит врач. Чиповская и Ендальцев находятся дома. Актеры самоизолировались.
Отметим, что артисты вместе уже более трех лет. Долгое время Анна и Дмитрий скрывали отношения. В 2019 году молодые люди раскрыли роман, появившись вместе в свете. В ЗАГС пара не торопится.
Как писали "Дни.ру", ранее звезда сериала "Универ" Кристина Асмус рассказала о страшном недуге. У актрисы нашли коронавирус. Несколько дней у Кристины держалась высокая температура. Жар не спадал после приема медикаментов. К счастью, Асмус удалось победить недуг.
Помощь врачей понадобилась певице Земфире. Вокалистка также заразилась коронавирусом. 44-летняя певица почувствовала недомогание. Земфира обратилась к докторам. Анализы подтвердили COVID-19. Артистка лечится дома.
Отметим, что многие российский знаменитости на собственном опыте узнали о коронавирусе. Опасной инфекцией уже переболели Надежда Бабкина, Анита Цой, Татьяна Навка и другие.
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