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За что Чиповская получит миллионы от Путина

За что Чиповская получит миллионы от Путина

Звезда сериалов "Оттепель", "Псих", "Уходящая натура" Анна Чиповская стала лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры. Указ об этом уже подписал Владимир Путин.
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По словам советника по культуре российского главы Владимира Толстого, 33-летняя Анна Чиповская, несмотря на молодой возраст, имеет в творческой копилке около 40 работ в кино. Кроме того, знаменитость активно трудится в театре. За плечами Анны 20 ролей в различных постановках. Чиповской часто доверяют главные роли, также ее персона хорошо знакома зрителям.

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Анна Чиповская в 2009-м получила диплом Школы-студии МХАТ . Девушка училась на курсе Константина Райкина. Еще студенткой Анну взяли в Московский театр Олега Табакова.

Дебют Чиповской в кино состоялся в 2003 году. Она сыграла в сериале "Операция "Цвет нации". На съемках теленовеллы молодой артистке пришлось научиться владеть огнестрельным оружием, а также участвовать в трюках.

Популярность у зрителей Анна Чиповская завоевала работой в картине "Шпион", которую сняли по роману Бориса Акунина. Лента увидела свет в 2012 году. Фильм тепло встретили критики. "Шпион" называли самым ярким событием года. Окончательно в статусе звезды кино Чиповская закрепилась после появления в фильме Валерия Тодоровского "Оттепель".

Отметим, премия главы государства для молодых деятелей культуры вручается уже десять лет. Церемония награждения по традиции проходит 25 марта – в День работника культуры. Размер премии – пять миллионов рублей. Претендовать на нее могут деятели до 35 лет.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 17:44 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации ✓ Надежный источник
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