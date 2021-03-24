За что Чиповская получит миллионы от Путина

По словам советника по культуре российского главы Владимира Толстого, 33-летняя Анна Чиповская, несмотря на молодой возраст, имеет в творческой копилке около 40 работ в кино. Кроме того, знаменитость активно трудится в театре. За плечами Анны 20 ролей в различных постановках. Чиповской часто доверяют главные роли, также ее персона хорошо знакома зрителям.
Анна Чиповская в 2009-м получила диплом Школы-студии МХАТ . Девушка училась на курсе Константина Райкина. Еще студенткой Анну взяли в Московский театр Олега Табакова.
Дебют Чиповской в кино состоялся в 2003 году. Она сыграла в сериале "Операция "Цвет нации". На съемках теленовеллы молодой артистке пришлось научиться владеть огнестрельным оружием, а также участвовать в трюках.
Популярность у зрителей Анна Чиповская завоевала работой в картине "Шпион", которую сняли по роману Бориса Акунина. Лента увидела свет в 2012 году. Фильм тепло встретили критики. "Шпион" называли самым ярким событием года. Окончательно в статусе звезды кино Чиповская закрепилась после появления в фильме Валерия Тодоровского "Оттепель".
Отметим, премия главы государства для молодых деятелей культуры вручается уже десять лет. Церемония награждения по традиции проходит 25 марта – в День работника культуры. Размер премии – пять миллионов рублей. Претендовать на нее могут деятели до 35 лет.
Популярные темы форума
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Паразиты в организме
Гастеры
Муж хочет сына, а будет дочь
Женский алкоголизм
научилась считать до 8
папа я люблю тебя
Филлеры
Деревня понаехавшая