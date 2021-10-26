Постаревший и без волос: Дробыш изменился до неузнаваемости

55-летний мужчина ведет активную жизнь и старательно поддерживает себя в хорошей форме. Утро Виктора Яковлевича начинается с пробежки. Несмотря на определенную нелюбовь к такому виду спорта и даже ненастную осеннюю погоду за окном, каждое утро Виктор Дробыш выходит пробежаться.
На днях продюсер поделился с подписчиками селфи, сделанным во время такого утреннего марафона. Для занятий спортом на свежем воздухе мужчина надел куртку и шапку, полностью скрывшую длинные волосы, с которыми Дробыша привыкли всегда видеть зрители – соответствующее фото опубликовала "ЭГ".
Оказалось, что без волос узнать заслуженного артиста очень трудно. Без своей фирменной прически Виктор Яковлевич изменился до неузнаваемости. Кроме того, многим подписчикам мужчина показался резко постаревшим. Однако, возможно, это всего лишь плохой свет и неудачный ракурс сделали свое дело.
Кстати, длинные волосы Виктор Дробыш начал отращивать еще в школьные годы. Уже тогда это казалось ему признаком свободы. К тому же, в одном из интервью продюсер признавался, что если бы он побрился налысо, то вполне мог бы играть в фильме "Кошмар на улице Вязов".
Ранее "Дни.ру" сообщали о скором пополнении в семье Виктора Дробыша: продюсер станет дедом в четвертый раз.
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