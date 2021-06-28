"Муж и жена": Валерия в свадебном платье осчастливила Дробыша

Накануне певица Валерия поздравила своего друга Виктора Дробыша с днем рождения.

Правда, сделала она это весьма провокационно. Артистка опубликовала в личном блоге снимок, на котором запечатлена в свадебном платье, а продюсер одет в классический костюм. Пара выглядит, как счастливые жених и невеста.

"Мы столько лет идем рядом по жизни, так хорошо знаем друг друга, что у меня складывается ощущение, что мы родственники (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Валерия. Она предложила поклонникам угадать, когда была сделана эта фотография.

Народ поначалу перепугался, что артистка бросила супруга и собралась выйти замуж за Виктора Дробыша. Однако самые внимательные тут же поняли, что снимок был сделан во время свадьбы Валерии и Иосифа Пригожина в 2004 году. В тот день друг был свидетелем со стороны жениха.

"Свадьба", "Вы женитесь?", "Словно жених и невеста", "Муж и жена", "Невеста и свидетель", "Виктор Дробыш свидетель на свадьбе?", "Ваша свадьба с Иосифом, а Виктор свидетель", "Свадьба с Иосифом", "На вашей свадьбе он был свидетель", "Впечатление, что жених... Подходит, кстати", "Это ваша свадьба, а Виктор был шафером", – написали в комментариях.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин заявил, что в жару можно и нужно заниматься сексом, так как этот процесс приводит организм в "особое состояние". Также оказалось, что инициатором интима в большинстве случаев становится сам продюсер.