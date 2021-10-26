"Жаловалась на боли в голове": Лужина рассказала о состоянии пропавшей Светличной

81-летняя Светлана Светличная уже несколько дней не выходит на связь. Родные, друзья и поклонники очень обеспокоены состоянием и местонахождением артистки. Лариса Лужина тоже всерьез тревожится за давнюю подругу: со Светланой Светличной она близко дружит еще со времен учебы во ВГИКе.
Последний раз Лариса Анатольевна разговаривала с подругой около трех месяцев назад.
"Она жаловалась на боли в голове," – рассказала актриса о состоянии приятельницы.
Светлана Афанасьевна получила травму на съемках и ей даже пришлось обращаться в больницу. Эту историю Лужина слышала от подруги практически каждый день и уже даже не знала, как правильно реагировать на услышанное. Актриса поняла, что у ее коллеги начались проблемы с памятью – об этом она рассказала "ЭГ".
Подобные проблемы у звезды "Бриллиантовой руки" замечали и другие близкие люди. По свидетельству родных актрисы, после той самой травмы у нее стала развиваться деменция – это случилось около года назад.
На фоне данной информации исчезновение 81-летней актрисы выглядит еще более тревожным. Напомним, что Светлана Афанасьевна перестала выходить на связь 20 октября (по некоторым данным – 21 октября). В своей квартире женщина все это время не появлялась. Накануне стало известно, что к поискам пропавшей звезды подключилась полиция.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что история с пропажей Светланы Светличной приняла неожиданный поворот.
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