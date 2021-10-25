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Шоу-бизнес
"Не нашлась": история с пропажей Светличной приняла неожиданный поворот

"Не нашлась": история с пропажей Светличной приняла неожиданный поворот

Внучка Светланы Светличной ничего не знает о местонахождении бабушки.

Продолжение: "Жаловалась на боли в голове": Лужина рассказала о состоянии пропавшей Светличной
прочитано 5058 раз

Несколько дней назад 81-летняя артистка перестала выходить на связь, что очень встревожило ее близких. Родственники звезды забили тревогу и обратились в полицию, после чего к поискам подключились сотрудники правопорядка. Особые опасения вызвал тот факт, что Светлана Светличная страдает из-за проблем с памятью. Забыв свой адрес, женщина могла просто потеряться.

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 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

После того, как новость о пропаже распространилась в СМИ, комментарий дал близкий друг актрисы – Иван Николаев. Мужчина заявил, что женщина всего лишь сменила место жительства, переехав поближе к сыну с невесткой, которые сами купили ей квартиру неподалеку. Теперь же эта история приняла еще один неожиданный поворот.

Буквально час назад внучка Светланы Светличной Мария в комментарии Пятому каналу сообщила, что никаких новостей о местонахождении ее бабушки так и нет.

"Нет, не нашлась…," – заявила Мария.

Известно, что Светлана Афанасьевна прежде была не в лучших отношениях со своей внучкой и даже обвиняла наследницу в том, что та пыталась ее отравить и незаконно завладеть жильем актрисы. Несколько месяцев назад женщинам удалось наладить отношения, впрочем, Светличная все равно не могла забыть о коварстве своей родни и упоминала об этом при каждом удобном случае.

Поклонники Светланы Светличной продолжают переживать за ее судьбу: пока женщина сама не вышла на связь, остается лишь гадать, достоверна ли версия близкого друга актрисы и где именно находится знаменитость.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 15:28 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жаркий поцелуй Сухорукова и Светличной

комментарии

Ответить:

Гость885297
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Такие эксперты на шоу как Поргина, вызывают отвращение.
Гость883353
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Гость882868
Сочувствую родне! Сама была в такой ситуации знаю, что это такое. С возрастом бывает приходит деменция и тогда старички становятся очень подозрительны к близким. И ничего ты никому не докажешь, люди скорее поверят в корысть, чем в любовь к маме-бабушке и желание помочь. Тут еще дама весьма непростая, зацикленная на себе, бывшая звезда и "война" с близкими помогает напомнить о себе. Помню, она сидела на одном ток-шоу в картинной позе и вещала, какие чудовища ее сын и внучка. И хоть все это выглядело очень наигранно, представляю, что чувствовали ее родные. А она "позвездила" и ушла!
Она никогда не была ни матерью , ни бабушкой. Сейчас такое время, что личная жизнь известных людей вся, как на ладони. Светлана любила только себя. Так бывает. Ни о муже никогда не заботилась, ни о детях, ни о внучке. Так что, за что ее родные могут любить. В молодости надо думать о старости. Стакан воды придуман не просто так. Каждый человек должен помнить о том самом стакане воды.
Алина Секель
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Не пила бы запоями- это было бы счастье
Гость884826
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При всем уважении, но Светличная больна, она пожилой человек, хватит устраивать какие то разборки - сплетни на 1 канале! И каждый, кому не лень, начинают обвинять ее родных, что не так ухаживают, заботятся. Она могла уйти и потеряться, сколько таких по стране больных людей!
Гость882868
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Сочувствую родне! Сама была в такой ситуации знаю, что это такое. С возрастом бывает приходит деменция и тогда старички становятся очень подозрительны к близким. И ничего ты никому не докажешь, люди скорее поверят в корысть, чем в любовь к маме-бабушке и желание помочь. Тут еще дама весьма непростая, зацикленная на себе, бывшая звезда и "война" с близкими помогает напомнить о себе. Помню, она сидела на одном ток-шоу в картинной позе и вещала, какие чудовища ее сын и внучка. И хоть все это выглядело очень наигранно, представляю, что чувствовали ее родные. А она "позвездила" и ушла!
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