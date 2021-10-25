"Не нашлась": история с пропажей Светличной приняла неожиданный поворот

Несколько дней назад 81-летняя артистка перестала выходить на связь, что очень встревожило ее близких. Родственники звезды забили тревогу и обратились в полицию, после чего к поискам подключились сотрудники правопорядка. Особые опасения вызвал тот факт, что Светлана Светличная страдает из-за проблем с памятью. Забыв свой адрес, женщина могла просто потеряться.
После того, как новость о пропаже распространилась в СМИ, комментарий дал близкий друг актрисы – Иван Николаев. Мужчина заявил, что женщина всего лишь сменила место жительства, переехав поближе к сыну с невесткой, которые сами купили ей квартиру неподалеку. Теперь же эта история приняла еще один неожиданный поворот.
Буквально час назад внучка Светланы Светличной Мария в комментарии Пятому каналу сообщила, что никаких новостей о местонахождении ее бабушки так и нет.
"Нет, не нашлась…," – заявила Мария.
Известно, что Светлана Афанасьевна прежде была не в лучших отношениях со своей внучкой и даже обвиняла наследницу в том, что та пыталась ее отравить и незаконно завладеть жильем актрисы. Несколько месяцев назад женщинам удалось наладить отношения, впрочем, Светличная все равно не могла забыть о коварстве своей родни и упоминала об этом при каждом удобном случае.
Поклонники Светланы Светличной продолжают переживать за ее судьбу: пока женщина сама не вышла на связь, остается лишь гадать, достоверна ли версия близкого друга актрисы и где именно находится знаменитость.
Популярные темы форума
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
Как перестать жрать на ночь?
Тейпирование лица от морщин
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Знаю таролога и ворожею
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!