Друг раскрыл причину внезапной пропажи Светличной

81-летняя артистка не появлялась в своей московской квартире с 20 октября (по другим данным – с 21 октября). Известно, что Светлана Светличная страдает деменцией, поэтому факт ее исчезновения вызвал большие опасения. Близкие звезды забили тревогу и даже обратились в полицию.
Как сообщил Пятый канал, сотрудники правоохранительных органов уже начали поиски пропавшей звезды советского кино. Звучали тревожные предположения о том, что актриса могла забыть свой адрес, в результате чего просто не смогла вернуться домой. По свидетельству знакомых Светличной, женщина в последнее время часто испытывала проблемы с памятью.
Однако сегодня близкий друг артистки – Иван Николаев опроверг все тревожные версии и раскрыл истинную причину внезапной пропажи. Оказалось, что женщина вовсе не пропала, а просто продала свою квартиру и переехала поближе к родным. В комментарии РИА ФАН мужчина пояснил, что в последние дни Светлана Афанасьевна активно занималась переездом. Теперь артистка живет в пяти минутах ходьбы от сына и невестки, которые специально купили ей жилье поближе к себе.
"Все замечательно и прекрасно!" – резюмировал друг Светличной.
Николаев подчеркнул, что у артистки хорошие отношения с родственниками. Вероятно, жить поблизости ей будет даже удобнее.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Светлана Светличная преобразилась из-за бурного романа.
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