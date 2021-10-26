Не вздумай выезжать на моем имени: Шпица велела сыну забыть о блате

В Москве состоялась презентация сезона телеканала "TV1000 Русское Кино", на которой выступили Катерина Шпица и Роман Курцын. В ближайшее время они появятся в креативных медиакампаниях бренда, которые пройдут под слоганом "Кинеально". Корреспондент "Дни.ру" поговорил с актрисой.



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