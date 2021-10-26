Не вздумай выезжать на моем имени: Шпица велела сыну забыть о блате

29 актера Катерина Шпица отметит 36-й день рождения. "Большой праздник устраивать не собираюсь, – заверила она. – Но вообще я могу быть очень спонтанным человеком".
Рассказала она и про подарки. "Как правило мне дарят, книги, картины, различные гаджеты для дома, – сообщила актриса. – Но я довольно рациональный человек и самые мом близкие друзья просят wishlist (список желаний или подарков – Прим. ред.). Обычно я хочу что-то связанное с искусством".
Не обошлось и без расспросов о делах семейных. Напомним, от брака с актером и каскадером Константином Адаевым у Шпицы 25 февраля 2012 года родился сын Герман. "Он понимает, что его мама – известный человек, но реагирует на это обстоятельство спокойно, – говорит звезда. – Я ему очень давно объяснила, что мои успехи – это мои успехи, а его таланты – это его таланты. Поэтому не надо обольщаться, что мама – артистка, не стоит пользоваться выгодой от этого. Конечно, я вижу, что он гордится, но нос не задирает, и меня это радует".
Учиться Герману громкое имя матери не мешает. "Я редко появляюсь в школе, – пояснила актриса. – И сын у меня воспитан так, что моим именем не пользуется для какой-то выгоды. Я не знаю, кем он станет в будущем, пока же его интересует спорт и кулинария. Но если решит стать актером – отговаривать не буду",
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