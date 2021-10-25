Пойманный на изменах Влад Соколовский скоро опять станет отцом

У 30-летнего певца уже есть наследница от бывшей супруги – Риты Дакоты. Теперь же он станет папой во второй раз. Артист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте трогательное фото с возлюбленной, у которой заметен округлившийся животик.
Влад Соколовский признался, что для них это сказочное время и пожелал своей пассии здоровья тебе. Он заверил, что будет рядом. Поклонники порадовались за счастливую пару и поздравили влюбленных.
Своими эмоциями поделилась с фолловерами и Ангелина Суркова. В своем микроблоге девушка призналась, что счастлива и поблагодарила Влада Соколовского за его силу.
Напомним, что пара закрутила роман два года назад. Но в начале года влюбленные
неожиданно сообщили о расставании. Однако через несколько месяцев они помирились.
Как писали "Дни.ру", в 2018 году певец со скандалом развелся с Ритой Дакотой. Выяснилось, что Влад Соколовский не раз изменял жене с различными девушками, пока она была беременна. Тяжелый разрыв сильно ударил по душевному состоянию артистки.
Недавно же исполнитель признался, что общается с экс-супругой, как с близким человеком. Судя по всему, артистам удалось найти общий язык ради маленькой дочери.
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