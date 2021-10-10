Стройные ноги Лолиты довели россиян до экстаза

На сей раз 57-летняя певица разместила в своем инстаграм-аккаунте снимки со съемочной площадки шоу "Суперстар! Возвращение". На фото звезда предстала в эффектном синем платье с перьями. Она сделала акцент на стройных ногах, выставив их на камеру.
Кадр вызвал настоящий экстаз у поклонников. Они осыпали знаменитость многочисленными комплиментами, называя богиней, куколкой и красавицей.
Напомним. исполнительнице за два удалось скинуть около двадцати килограммов. Теперь певица с удовольствием носит обтягивающие наряды и демонстрирует свое тело в соцсетях.
Лолита Милявская не скрывает, что ради красоты и молодости обращалась к пластическому хирургу. Она не видит ничего зазорного в том, чтобы следить на своим внешним видом и пользоваться услугами специалистов.
Как писали "Дни.ру", ранее певица поведала, что у нее разошелся шов после пластической операции. Звезда призналась, что устраняла второй подбородок. Шов разошелся после концерта, во время которого она перенесла сильную нагрузку.
Лолита Милявская отметила, что сейчас все в порядке, и она может спокойно петь.
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