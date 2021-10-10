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Шоу-бизнес
Стройные ноги Лолиты довели россиян до экстаза

Стройные ноги Лолиты довели россиян до экстаза

Лолита Милявская гордится тем, что ей удалось феноменально похудеть. Она не упускает возможности, чтобы продемонстрировать точеную фигуру.
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На сей раз 57-летняя певица разместила в своем инстаграм-аккаунте снимки со съемочной площадки шоу "Суперстар! Возвращение". На фото звезда предстала в эффектном синем платье с перьями. Она сделала акцент на стройных ногах, выставив их на камеру.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Кадр вызвал настоящий экстаз у поклонников. Они осыпали знаменитость многочисленными комплиментами, называя богиней, куколкой и красавицей.

Напомним. исполнительнице за два удалось скинуть около двадцати килограммов. Теперь певица с удовольствием носит обтягивающие наряды и демонстрирует свое тело в соцсетях.

Лолита Милявская не скрывает, что ради красоты и молодости обращалась к пластическому хирургу. Она не видит ничего зазорного в том, чтобы следить на своим внешним видом и пользоваться услугами специалистов.

Как писали "Дни.ру", ранее певица поведала, что у нее разошелся шов после пластической операции. Звезда призналась, что устраняла второй подбородок. Шов разошелся после концерта, во время которого она перенесла сильную нагрузку. Лолита Милявская отметила, что сейчас все в порядке, и она может спокойно петь.

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Лолита Милявская. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com
Автор: 10 октября 2021, 20:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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