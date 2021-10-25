Валерии пришлось от многого отказаться: Занятость определяет супруг

Певицу спросили, является ли ее внешность подарком природы, или она просто очень много трудится, чтобы оставаться такой. Она быстро ответила, что в любом деле главное – труд. Якобы если постараться не лениться, то каждый сможет выглядеть так. Артистка подчеркнула, что активно следит за собой.
Несмотря на все обвинения, Валерия утверждает, что никогда не делала пластические операции. При этом она следит за своим питанием и отказалась от вредных привычек. Певица не только не курит, но и практически не употребляет алкогольные напитки. Также спорт достаточно давно стал важной частью ее жизни.
Исполнительница призналась, что сейчас чередует занятия йогой и силовые тренировки. Она получает удовольствие от нагрузок и нередко демонстрирует свои успехи в личном блоге. При этом Валерия призналась, что домашними делами больше не занимается, так как у нее есть помощница. "Занятость определяет супруг", – сообщила артистка.
Валерия указала, что уже долгие годы они с Иосифом Пригожиным все делают вместе. При этом никакого негатива нет, им всегда вместе весело и тепло. По словам Валерии, ни о какой неприятной рутине здесь речи не идет, несмотря на то, что они живут и работают вместе уже много лет.
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