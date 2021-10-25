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Шоу-бизнес
Валерии пришлось от многого отказаться: Занятость определяет супруг

Валерии пришлось от многого отказаться: Занятость определяет супруг

Сейчас Валерии 53 года. При этом многодетная мать сумела сохранить не только чудесную фигуру, но и моложавое лицо. Журналисты попытались выяснить, как она все успевает.
прочитано 1457 раз

Певицу спросили, является ли ее внешность подарком природы, или она просто очень много трудится, чтобы оставаться такой. Она быстро ответила, что в любом деле главное – труд. Якобы если постараться не лениться, то каждый сможет выглядеть так. Артистка подчеркнула, что активно следит за собой.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Несмотря на все обвинения, Валерия утверждает, что никогда не делала пластические операции. При этом она следит за своим питанием и отказалась от вредных привычек. Певица не только не курит, но и практически не употребляет алкогольные напитки. Также спорт достаточно давно стал важной частью ее жизни.

Исполнительница призналась, что сейчас чередует занятия йогой и силовые тренировки. Она получает удовольствие от нагрузок и нередко демонстрирует свои успехи в личном блоге. При этом Валерия призналась, что домашними делами больше не занимается, так как у нее есть помощница. "Занятость определяет супруг", – сообщила артистка.

Валерия указала, что уже долгие годы они с Иосифом Пригожиным все делают вместе. При этом никакого негатива нет, им всегда вместе весело и тепло. По словам Валерии, ни о какой неприятной рутине здесь речи не идет, несмотря на то, что они живут и работают вместе уже много лет.

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Фото: АГН «Москва» / Андрей Никеричев
Автор: 25 октября 2021, 15:47 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость880120
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госпиньда,шмара марой.дохлая страшная бабка
Алина Секель
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Если бы Кобзон не драл в аналочку, Перфилову Аллочку....Знали бы мы о существовании этого аткарского дарования. Её талант- безграничен: давать тому, от кого можно поиметь что-то в свое благо.
Гость877023
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Так от много отказалась, бедная, а от чего? От достатка, от квартиры в Дубаи, от шубы, от драгоценностей???? От словесного своего поноса о бедности; от фрика Шрека? Аллочка, озвучьте- народу очччень интересно будет, бедная овца
............
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Пара идиотов.Посмотритев глаза этой костлявой и визжащей Валерии.Они-то никогда не обманут.Старые глаза.Ее фотошопы уже на грани как и ее кости.
Гость877023
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Такие милашки- куда там- спорт супруг занятость тупость- желание пиара- никому не нужной пары- напишите , что копейки считают, бедные наши- семья фриков
1

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