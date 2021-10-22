Вид голой Валерии вызвал оторопь: Бабуля ушла в отрыв

53-летняя знаменитость сумела сохранить шикарную форму, которой могут позавидовать даже 20-летние представительницы прекрасного пола. При этом пользователи Сети так и не смогли принять тот факт, что певица не стесняется демонстрировать фигуру.

Валерия часто выкладывает фото в купальнике, любит демонстрировать стройные ноги и носит обтягивающую одежду. Поклонники не устают восхищаться тем, как выглядит артистка, некоторые же просто не могут простить ей, что в зрелом возрасте она может спокойно облачаться в любые наряды.

На этот раз певица опубликовала отрывок видео с одной из фотосессий для известного бренда. К слову, его название созвучно с именем ее любимой внучки, о чем не смогла не пошутить артистка. Она указала, что позднее обязательно покажет полный вариант, но пока не может держать в себе такую новость. Кадры получились достаточно вызывающими.

Валерия предстала в не совсем привычном образе. Исполнительница позировала на фоне собственного портрета. Она облачилась в светлое боди, перчатки в тон и ботфорты на высоком каблуке. Вместо привычной прически на знаменитость надели парик. Акцент в макияже пришелся на губы, которые накрасили яркой помадой.

Сама звезда указала, что ждет гневных комментариев на тему того, что в ее возрасте уже не стоит носить такие откровенные костюмы. Поклонники осыпали ее комплиментами, а некоторые решили подыграть Валерии. Они принялись отправлять комментарии со смеющимися эмодзи. "Ой, сейчас польется это все. Бабуля ушла в отрыв и так далее. Вы класс", "Да уж, в Вашем возрасте юбки надо еще короче", "Валерия, Вы бомба! Никого не слушайте. Юбку короче!", "В таком возрасте и с такой фигурой можно вообще голой", "Ждем откровенных фото, самая красивая бабуля", – написали они.

