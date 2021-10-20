Валерия испытала экстаз в позе кверху задом: Пригожин постарался

Поддерживать мощный вокал и миловидную внешность исполнительнице хита "Часики" удается с помощью йоги. Знаменитость уже 16 лет изгибается в нестандартных позах, чтобы укреплять здоровье и продлять молодость. Певица Валерия научилась получать особенную радость от упражнений, благодаря Иосифу Пригожину. Однажды продюсер вывез возлюбленную на Гавайские острова, где она приобрела диск с обучающими практиками.
Свежий снимок в личном блоге звезды взбудоражил ее поклонников. Певица Валерия показала, как испытывает экстаз в позе кверху задом. Перед камерой артистка показала асану Пинча Маюрасана — стойку на предплечьях.
Светская львица отметила, что регулярно упражняться в этой позе полезно: замедляются процессы старения. По словам звезды, Пинча Маюрасана опасна для выполнения без подготовки. Певица Валерия сумела удивить гибкостью пользователей Сети. В последнее время вокалистка усиленно занимается йогой, она пообещала часто делиться с поклонниками таким контентом.
"Белая зависть, круто!", "Восхищаюсь вами", "Очень круто!", "Молодец просто, уважаю!", "Молодчина! Даешь фору всем!" — отреагировали комментаторы. Практически в один голос народ решил, что певица Валерия — достойный пример для подражания.
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