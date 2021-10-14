"Может погрузиться в коматозное состояние": врач сделал важное заявление о будущем Гаркалина

Актер пришел в сознание. Он пребывает в состоянии оглушенности. Это связано с множеством сложностей. По словам медика, это состояние тоже является нарушением сознания, как и кома, но это более легкая форма.
Оглушенность характеризуется сильной дезориентацией человека в пространстве. Пациент не понимает, где находится и крайне медленно на все реагирует. Александр Евдокимов добавил, что это состояние чревато тем, что после него может быть потеря памяти. Также специалист отметил, что при неблагоприятном прогнозе пациент может погрузиться в коматозное состояние.
При этом врач подчеркнул, что все же у Валерия Гаркалина наблюдается положительная динамика. Шансы на выздоровление актера он назвал хорошими. Однако он добавил, что гарантировать ничего нельзя.
Напомним, звезда театра и кино была отправлена в больницу в Коммунарке 2 октября. Из-за обширного поражения легких 67-летнего артиста подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Валерий Гаркалин известен поклонникам по фильмам "Ширли-мырли", "Детки напрокат", "Ландыш серебристый", сериалу "Моя прекрасная няня" и многим другим лентам.
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