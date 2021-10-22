Запугивание, угрозы и насилие: новый поворот в истории Булановой с домогательствами

Недавно Татьяна Буланова заявила, что девушкам, пережившим насилие, нужно молчать о том, что с ними произошло. Певица уверена, что о таком говорить стыдно и такие темы в обществе лучше не поднимать. Ольга Сидорук не согласилась с мнением артистки.
"О любом насилии или домогательстве нужно говорить. Это единственный способ его пресечь и не дать ему повториться. Позиция Татьяны – позиция жертвы, что может говорить о перенесенном психологическом или физическом насилии в прошлом. К сожалению, такие травмы остаются с нами надолго и чем больше мы держим их в себе, тем сложнее нам приходится, ведь они влияют на формирование нашего поведения в критических ситуациях", – дал свой комментарий психолог корреспонденту "Дни.ру".
Эксперт уверен, что причина таких слов кроется не только в возможном негативном опыте много лет назад, который могла пережить Буланова, но и в том, что блондинка не до конца понимает всю серьезность проблемы и последствий, которые она за собой несет.
"Этот термин, носит более глубокое значение и относится не только к сексуальным домогательствам, а и любым, которые нарушают личностные границы человека: будь то давление на человека, например, в рабочих вопросах, запугивание, угрозы, словесное давление или насилие", – объяснила Сидорук.
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