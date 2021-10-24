Пересильд приходит в себя после полета в космос: Бесконечный выброс адреналина

Артистка в составе экипажа космического корабля на днях вернулась с МКС, где провела почти две недели на съемках фильма "Вызов". Это первый в истории художественный фильм, фрагменты которого снимали в космосе. Полет прошел не без эксцессов: при стыковке со станцией у корабля отказала автоматизированная система.
После приземления экипаж доставили в Подмосковный "Звездный городок" для реабилитации. Больше недели Клим Шипенко и Юлия Пересильд приходили в себя после полета, делали процедуры, которые положены космонавтам после полетов. Сегодня Юлия сообщила в своем блоге о том, что реабилитация окончена.
Актриса трогательно обратилась к тем, кто был с ней в космосе, поблагодарила за поддержку и выразила надежду на дальнейшие встречи. "Это был "пожар"! Это был Космос! Это был бесконечный выброс адреналина!", – написала Пересильд. Поклонники поддержали Юлию и написали ей слова восхищения. "Ваши дети и внуки будут вами гордиться!", "Вы тоже Космос!", "Юля! Восхищаюсь", "Вы все потрясающие! Не устаю восхищаться!", – написали комментаторы.
Напомним, Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС для съемок материалов к фильму Вызов". Дата выхода премьеры пока неизвестна.
Популярные темы форума
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
Как перестать жрать на ночь?
Тейпирование лица от морщин
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Знаю таролога и ворожею