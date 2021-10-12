Состояние тяжелобольного Гаркалина в коме изменилось

У Гаркалина развилась пневмония на фоне новой коронавирусной инфекции. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому.
Сегодня врачи наконец сообщили, что у 67-летнего актера наметилась положительная динамика. Однако до полного восстановления организма пока далеко.
У Валерия Гаркалина стабилизировалось давление, которое ранее удавалось нормализовать только при помощи таблеток. Также стало известно, что у актера нормализовалась температура тела. В связи с этим тактика лечения изменилась, актеру стало лучше.
Накануне Гаркалину сделали операцию. Ему вставили дыхательную трубку в трахею. Также его подключили к аппарату ЭКМО.
Напомним, Валерию Горкалину стало резко плохо, его госпитализировали 2 октября в больницу в Коммунарке. У актера есть хронические сердечные заболевания, что осложняло лечение с самого начала. У него был положительный ПЦР-тест и 25 процентов поражения легких. Актер находился все время в сознании, но позже у него начались проблемы с дыханием.
Стоит отметить, что летом этого года Валерий Гаркалин сделал прививку от коронавируса. Дочь актера не связывает вакцинацию с нынешним положением.
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