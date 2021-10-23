"Клюкиной можно два раза": Тимати заикнулся о новом "Холостяке"

Тимати приоткрыл завесу тайны нового сезона шоу "Холостяк".

Вокруг съемок продолжения проекта поднято много шумихи. После провального восьмого сезона с Тимати создатели шоу решили поменять сценарий. Зрители раскритиковали рэпера и его неподобающую актерскую игру. Теперь сценаристы придумали новый поворот – холостяков теперь будет двое.

Накал страстей возрастет из-за того, что женщины тоже будут выбирать, а не только сам холостяк. Двое знаменитых мужчин будут сражаться, возможно, за сердце одной девушки.

Недавно Тимати еще больше подогрел интерес общественности к проекту, выложив многозначительное фото. На снимке рэпер появился с белой розой. Поклонники сразу же засыпали его вопросами, планирует ли он отправиться на поиски любви во второй раз.

Ничего однозначного Тимати не ответил, только лишь заикнулся об опыте прошлой участницы. "Клюкиной можно два раза, а мне нет что ли? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал музыкант. Естественно, поклонники решили, что увидят Тимати в новом сезоне.

Напомним, восьмой сезон шоу "Холостяк" отличился низкими рейтингами, а игра главного холостяка и претенденток, по мнению зрителей, была на очень низком уровне. По итогам шоу Тимати выбрал Екатерину Сафарову, с которой расстался практически сразу после проекта.