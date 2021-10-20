"Выглядит стыдно": Слетавшую в космос Пересильд пнули за выдвижение к госнаграде

На днях знаменитая кинодива Юлия Пересильд вернулась на Землю. Многие звезды шоу-бизнеса высоко оценили ее решение отправиться в космос ради нового фильма. В Сети разгорелись бурные обсуждения того, насколько уместными были экстремальные съемки в непростое время с дефицитом бюджета и происками опасного вируса.
Несмотря на общественные разногласия, ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова предложила выдвинуть Юлию Пересильд к государственной награде. Звездная сваха назвала поступок актрисы подвигом, который вызывает гордость. По словам женщины, слетавшая в космос артистка достойна ордена.
На сильное высказывание телеведущей ответила певица Наталья Штурм. Как уточнила вокалистка, Юлия Пересильд совершила не настолько выдающийся поступок, чтобы быть поощренной за заслуги перед Отечеством.
"Насколько я знаю, это монетизированный проект. Так что предложение Розы Сябитовой о государственной награде из категории "ура, патриотизм" выглядит стыдно", — выразилась звезда эстрады.
Таким образом Наталья Штурм практически пнула слетавшую в космос актрису, поставив ее на место. Поп-артистка считает, что Юлия Пересильд уже добилась вполне достойной награды — вписала свое имя в историю и заработала денег.
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