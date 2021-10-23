Дочь Славы сообщила об операции: Появилось новообразование

Наследница певицы Славы поделилась сокровенным.

Саша Морозова пошла по стопам знаменитой мамы и тоже строит музыкальную карьеру. Девушке 22 года, недавно она выпустила трек Love story, который посвятила своим отношениям, которые недавно закончились. Саша с головой окунулась в работу и занимается своими домашними животными.

Как сообщает "Экспресс газета", одним из них как раз и произошла беда. Собака девушки по имени Хрюша на днях расчесала сосок и на этом месте появилось новообразование. Теперь питомице предстоит операция. "Будем лечить антибиотиками. Потом придется удалить сосок, так как он неправильной формы ", – рассказала Морозова.

Ранее дочь Славы поразила общественность своей татуировкой. Девушка появилась на премьере сериала "Чаки" в открытом топе, под которым можно было заметить внушительное тату. Саша призналась, что это самый большой из всех ее рисунков на теле. Морозова добавила, что ее знаменитая мама татуировки одобряет.

Сама Слава недавно поделилась с поклонниками откровенностью. Певица заявила, что мужчины хотят с ней остаться и построить отношения, так как она знает, как удовлетворить партнера сексуально. "Со мной самый классный секс, поэтому мужчины всегда хотят на мне жениться", – заверила Слава.