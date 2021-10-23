Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
Стало известно об уходе Заворотнюк
Солистка "Тутси" о вынужденном интиме в группе: Нельзя сказать
Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике
партнеры
Суббота
23 октября
Лента новостей
12:37
"Клюкиной можно два раза": Тимати заикнулся о новом "Холостяке"
12:27
Боня и Бородина устроили разборки на сцене
12:22
Абрикосов обрушился на богохульницу Бузову: Наказания нахалке не избежать
12:19
Умерла журналистка радиостанции "Эхо Москвы"
11:43
"Мы замерли": Пересильд и Шипенко об отказе оборудования на космическом корабле
11:40
А как же Карпович? Прилучного застукали в объятьях роскошной блондинки
11:39
"Что случилось?": Окровавленное лицо Нетребко перепугало россиян
11:29
Отбирающий рейтинг у партии "Слуга народа" Зеленский переходит к репрессиям – эксперт Небоженко
11:08
"Здравствуй, пятница!": голая Королева прикрыла срам еловыми ветками
10:52
Дочь Славы сообщила об операции: Появилось новообразование
10:51
"Сочувствую": внешний вид Успенской шокировал народ
10:36
Строгий режим и смерть: в жизни Розенбаума случилось ужасное
08:18
День Евлампия Зимоуказателя: что нельзя делать 23 октября
06:08
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
04:10
Птаха рассказал о домогательствах со стороны Айзы Долматовой: Слишком грязная история
02:11
К чему снятся муравьи
23:59
Оставила ребенка с психически больной матерью, пережила три потери: тяжелая судьба Елены Санаевой
22:31
Стало известно о неожиданном уходе Бурковского
21:43
"Разрушил мою жизнь": Руссо набросился на своего давнего обидчика
21:28
"Много проблем с психикой": что происходит с Гузеевой после больницы
21:17
"Переживает о США больше Байдена": американцы восхитились речью Путина на Валдае
21:09
Как миллиардер Джордж Сорос разрушает государства
20:47
"Можно ожидать всего": испугавшийся бывшей жены Солнцев нанял охрану
20:37
Раздраженные газовым кризисом немцы оправдали Россию: Европа сама себе подставила ножку
20:31
Диетолог рассказала о пользе тыквы для похудения
20:00
"Андриан!": Увлеченный мужчинами Цискаридзе подловил красавца блондина
19:58
Плюс десять лет: сменившая имидж Боярская резко постарела
19:27
Ураганный ветер в Москве и Подмосковье повалил свыше сотни деревьев
18:39
"Уже не смешно!": Охмурившую Солнцева бабулю приговорили к смерти
18:39
"Днище": Анна Михалкова оказалась в центре чудовищного скандала
18:38
"Девочка по вызову": в Сеть слили постельное фото Глюкозы
18:35
"Не обниму...": безутешная Мишулина взвыла о близком человеке
18:34
В Москве задержали и отменили десятки авиарейсов
18:23
"Длина ствола 110 метров": Пегова рассказала о странной мечте
17:41
Нагадивший публике Агутин попал под разнос
17:37
Раскрыты данные о зарубежной недвижимости богачки Веденеевой
17:03
На самом деле жива: адвокат раскрыл карты о жене Шаляпина
17:00
Бывшая жена окончательно избавилась от памяти о Шнурове
16:52
Вернувшийся в Россию Серебряков стал жертвой собственной самонадеянности
16:29
"Распускает язык в поганую сторону": Брызжущая ядом Бородина стерпела ехидный шлепок
16:28
"Устала от фантазий": беременная четвертым ребенком Костенко рассказала о разводе
16:27
Сотникова призналась в связи с Манукяном: Я "его зайка"
16:18
Звезду фильма "Следствие ведут знатоки" экстренно госпитализировали в столице
15:57
"Все делает для меня любимый жених!": Успенская сияет от счастья на свадьбе в Италии
15:56
Отец Бритни Спирс получил новый удар
15:54
Участие в "давай поженимся" и неудачный брак: как живет и выглядит дочь Розы Сябитовой
15:51
Народ накинулся на оголившуюся после развода звезду "Великолепного века"
15:30
Ни славы, ни денег: Известную певицу надули мошенники
15:17
Лучше мамы: дочь Алсу восхитила народ
14:54
"Последняя осень": Юлия Меньшова оставила жуткое сообщение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не женское дело": заговорившей о политике Бузовой дали под дых
"С комом в горле и с камнем на сердце": страдающая Бузова сообщила тяжелую новость
"Переживает о США больше Байдена": американцы восхитились речью Путина на Валдае
Соседов дал под дых внезапно запевшей Федункив
Между "непонятной жижей" и смертью: Агутин поддержал хамство Макаревича в адрес россиян
"Ситуация усугубляется": подруги попавшей под влияние мужа Макеевой бьют тревогу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Дочь Славы сообщила об операции: Появилось новообразование

Дочь Славы сообщила об операции: Появилось новообразование

Наследница певицы Славы поделилась сокровенным.
прочитано 499 раз

Саша Морозова пошла по стопам знаменитой мамы и тоже строит музыкальную карьеру. Девушке 22 года, недавно она выпустила трек Love story, который посвятила своим отношениям, которые недавно закончились. Саша с головой окунулась в работу и занимается своими домашними животными.

ПО ТЕМЕ

"Самый классный секс": Певица Слава похвасталась интимной близостью

Обколотая донельзя дочка Славы показала свои прелести

 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Как сообщает "Экспресс газета", одним из них как раз и произошла беда. Собака девушки по имени Хрюша на днях расчесала сосок и на этом месте появилось новообразование. Теперь питомице предстоит операция. "Будем лечить антибиотиками. Потом придется удалить сосок, так как он неправильной формы ", – рассказала Морозова.

Ранее дочь Славы поразила общественность своей татуировкой. Девушка появилась на премьере сериала "Чаки" в открытом топе, под которым можно было заметить внушительное тату. Саша призналась, что это самый большой из всех ее рисунков на теле. Морозова добавила, что ее знаменитая мама татуировки одобряет.

Сама Слава недавно поделилась с поклонниками откровенностью. Певица заявила, что мужчины хотят с ней остаться и построить отношения, так как она знает, как удовлетворить партнера сексуально. "Со мной самый классный секс, поэтому мужчины всегда хотят на мне жениться", – заверила Слава.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
23 октября 2021, 10:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Снова жених!": 74-летний Алибасов спешит под венец

Артист готовится к свадьбе
Шоу-бизнес

"Все делает для меня любимый жених!": Успенская сияет от счастья на свадьбе в Италии

На свадьбе собрался весь бомонд
Шоу-бизнес

"Девочка по вызову": в Сеть слили постельное фото Глюкозы

Певица обнажилась на камеру
Шоу-бизнес

Плюс десять лет: сменившая имидж Боярская резко постарела

Актриса очень удивила поклонников

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября
Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака

Здоровье

Новый максимум: в России за сутки выявили 37 141 новых случаев коронавируса
Ученые назвали категорию людей с наибольшим риском тяжелого течения COVID-19
Путин заявил о хрупкости мирового сообщества во время пандемии
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

Спорт

Что принимает Туктамышева на выступлениях во время менструаций
Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает
Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии

Регионы

Два трупа нашли под окнами жилого дома в центре Новосибирска
Проститься с убитой в Вологде 9-летней девочкой пришло полгорода
Пенсионер расстрелял полицейского в Брянске
В котельной Екатеринбурга прогремел взрыв
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+