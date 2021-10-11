"Самый классный секс": Певица Слава похвасталась интимной близостью

Исполнительница хитов "Одиночество" и "Попутчица" набралась опыта не только в карьере, но и в личной жизни. Певица Слава заявила, что обладает уникальным мастерством в интимной сфере, благодаря которому мужчины липнут к ней. Знаменитость уверена, что всегда доставляет исключительное удовольствие сексуальным партнерам, поэтому они ценят ее и боятся потерять.
"Со мной самый классный секс, поэтому мужчины всегда хотят на мне жениться, остаться со мной. Я очень чувствую человека", — нескромно объявила певица Слава. Поп-дива уверена, что всю жизнь способна ублажать человека плотскими утехами. При этом о своем первом половом контакте женщина говорит неохотно. Он случился достаточно рано и артистка не получила особого наслаждения.
Знаменитость впервые достигла кульминации сексуального возбуждения во время близости только в 25 лет. Сейчас она убеждена, что половую жизнь лучше всего начинать не раньше 21 года. Своим дочерям певица Слава посоветовала не торопиться вступать в интимные отношения с мужчинами.
Напомним, популярная брюнетка уже 20 лет замужем за бизнесменом Анатолием Данилицким. Певица Слава увела мужчину из семьи, когда осталась с маленьким ребенком на руках. Виной всему стала случайная встреча в ресторане, причем наличие обручального кольца на пальце кавалера звезду не испугало. Сейчас дети супруга от предыдущих отношений не желают поддерживать с артисткой общение.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Абдоминопластику стоит ли делать
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Актеры полетели в космос
Как скинуть 7 кг за две недели?