"Самый классный секс": Певица Слава похвасталась интимной близостью

Поп-дива рассекретила причину сильного влияния на мужчин. Певица Слава оказалась профи в плотских утехах.

Исполнительница хитов "Одиночество" и "Попутчица" набралась опыта не только в карьере, но и в личной жизни. Певица Слава заявила, что обладает уникальным мастерством в интимной сфере, благодаря которому мужчины липнут к ней. Знаменитость уверена, что всегда доставляет исключительное удовольствие сексуальным партнерам, поэтому они ценят ее и боятся потерять.

"Со мной самый классный секс, поэтому мужчины всегда хотят на мне жениться, остаться со мной. Я очень чувствую человека", — нескромно объявила певица Слава. Поп-дива уверена, что всю жизнь способна ублажать человека плотскими утехами. При этом о своем первом половом контакте женщина говорит неохотно. Он случился достаточно рано и артистка не получила особого наслаждения.

Знаменитость впервые достигла кульминации сексуального возбуждения во время близости только в 25 лет. Сейчас она убеждена, что половую жизнь лучше всего начинать не раньше 21 года. Своим дочерям певица Слава посоветовала не торопиться вступать в интимные отношения с мужчинами.

Напомним, популярная брюнетка уже 20 лет замужем за бизнесменом Анатолием Данилицким. Певица Слава увела мужчину из семьи, когда осталась с маленьким ребенком на руках. Виной всему стала случайная встреча в ресторане, причем наличие обручального кольца на пальце кавалера звезду не испугало. Сейчас дети супруга от предыдущих отношений не желают поддерживать с артисткой общение.