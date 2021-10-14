Обколотая донельзя дочка Славы показала свои прелести

Светская премьера сериала "Чаки" (доступен на канале ViP Premiere и в онлайн-кинотеатре ViP Play) в кинотеатре "Художественный" собрала немало звезд. Среди гостей была и 22-летняя Александра Морозова – дочь певицы Славы

Александра Морозова родилась 4 января 1999 года в Москве. Ее маме на тот момент было лишь 19 лет. Сегодня девушка уже сама делает первые шаги на эстраде и позирует на пресс-воле на правах знаменитости.

На премьеру "Чаки" дочь Славы пришла в латексных лосинах, стильном черном пиджаке с шиповкой и черном же, подчеркивающем все прелести, лифе. А под ним – почти на все тело – виднелась огромная сексуальная татуировка.

"Это самая большая моя татуха, – призналась Саша Морозова "Дни.ру". – Идея рисунка была моя, мама одобрила – ей вообще нравятся все мои татуировки. Вообще, их у меня семь или восемь, рисунки есть по всему телу".

Как выяснилось, два нательных рисунка расположены у красавицы на запястье и щиколотке, также у нее есть прокол на языке и шее. "Якорь вживляли. Это не больно, но неприятно", – признается Морозова.

В одном из интервью дочь Славы заявила: "Мама положительно реагирует на мои откровенные фотосессии, ей они нравятся. "Если есть что показать — почему нет", — говорит мне она, и я с ней согласна. Моложе, чем сейчас, я никогда не буду! Мне нравится мое тело, мои татуировки. Я не стесняюсь и не вижу в этом ничего предосудительного"