Ошарашенная Успенская отреклась от Собчак после смертельного ДТП: Говорит больше о себе и деньгах

Девятого октября случилось ужасающее событие, которое обсуждают каждый день до сих пор. Ксения Собчак снова оказалась в центре внимания.

Напомним, в тот день, направляясь в аэропорт, водитель автомобиля, в котором находилась журналистка очень спешил. По данным всех присутствующих, сама знаменитость не подгоняла его, но он принял решение выехать на встречную полосу, чтобы обогнать автобус. Случилось ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали еще несколько человек. Ксения пообещала помочь всем пострадавшим.

Об ужасающих события журналисты часто просят высказаться звезд шоу-бизнеса. Все они оказались крайне удивлены такому интересу к себе, так как не имеют никакого отношения к ДТП. Многие из них даже не были в курсе деталей. Свою позицию уже обнародовала Мария Кожевникова, а теперь заговорила и Любовь Успенская.

Исполнительница указала, что выступает против интриг, а потому прямо выскажет все то, что думает. Она опубликовала совместный кадр с журналисткой. Артистка подчеркнула, что вовсе не хочет поддерживать "приятельские отношения" с Ксенией Собчак, но в этой ситуации ей ее жаль. Любовь Залмановна убеждена, что не стоит "ранжировать людей" по материальному положению и статусу в обществе.

Любовь Успенская также указала, что жизни людей, находившихся в других машинах, не менее ценны, чем жизнь самой Ксении Собчак, а также ее собственная. Она принесла соболезнования семьям пострадавших и указала, что быть на месте журналистки не хотела бы. При этом в посте знаменитости о событиях ее более всего смутил тот факт, что она "говорит больше о себе и деньгах". Артистка заявила, что финансовая составляющая жизни далеко не является ведущей.

