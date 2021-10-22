Плюс десять лет: сменившая имидж Боярская резко постарела

Елизавета Боярская показалась на публике в неожиданном виде.

Поклонники привыкли видеть актрису с длинными каштановыми волосами, легкими волнами лежащими на ее плечах. Однако накануне дочь Михаила Боярского появилась с совсем другой прической. В Сторис своего инстаграм-аккаунта Елизавета Боярская опубликовала кадр, на котором она запечатлена с аккуратным каре и челкой.

На фото актриса сидит за столом вместе с другими актерами и внимательно слушает одного из коллег, который объясняет суть спектакля. Можно предположить, что Боярская не совсем сменила прическу, а лишь надела парик для репетиции. С новым имиджем актрису трудно узнать, к тому же, подобная прическа придает женщине возраст. По мнению некоторых фолловеров, с таким каре актриса резко постарела, лет на десять как минимум.

Судя по всему, артистов запечатлели во время обсуждения постановки "Братья Карамазовы". Изначально Елизавета Боярская готовилась воплотить на сцене Грушеньку, однако потом Лев Додин приостановил репетиции. Спустя какое-то время режиссер изменил концепцию, а Елизавете Боярской дал роль Катерины Ивановны Верховцевой.

Совсем недавно Елизавета Боярская поделилась совместным фото с Чулпан Хаматовой: на нем прическа актрисы выглядит куда более привычно, особенно на фоне лысого черепа звездной коллеги.