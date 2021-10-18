"Ой": Изменившаяся Хаматова показала лысый череп

Красотка и потрясающая актриса Чулпан Хаматова испугала народ неожиданным видом. Об этом стало известно из личного блога ее коллеги. В Сети появился снимок Елизаветы Боярской в компании артистки Марианны Шульц и еще одной женщины, которая предстала на фото без волос. Народ с трудом понял, что облысевший череп принадлежит Чулпан Хаматовой.
Три звезды встретились в театральной гримерке после спектакля, решив сделать совместный кадр. Примечательно, что Елизавета Боярская и Марианна Шульц снялись при полном параде — яркий макияж, эффектные кудри, стильные наряды. А вот Чулпан Хаматова прямо-таки проиграла на их фоне, облачившись в серый невзрачный халат и не накрасив обветренные губы. В кадре артистка сложила руки на уровне груди и подняла взгляд к потолку.
Наверняка звезда была слишком озабочена работой, поэтому не придала особого значения своему образу. Однако на россиян имидж кинодивы подействовал впечатляюще. Чулпан Хаматова всполошила пользователей Сети. "Не могу узнать. Лысая — кто?", "Ой", — отреагировали люди в комментариях к публикации.
Напомним, в этом месяце артистка отметила свой день рождения. 1 октября знаменитости исполнилось 46 лет. В честь праздника Чулпан Хаматова попросила поклонников пожертвовать деньги в фонд "Подари жизнь", чтобы помочь больным детям. Старания звезды не прошли даром, удалось собрать более 2,7 миллиона рублей.
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