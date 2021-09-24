Целовал в десна и звонил пьяным: потерявшая 19 миллионов бывшая солистка "Ленинграда" о Шнурове

Суд отклонил иск Алисы Вокс на 19 миллионов рублей.

Российская певица Алиса Кондратьева, более известная как Алиса Вокс, со скандалом покинула группу "Ленинград" в 2016 году. Но хиты с ее исполнением очень полюбились россиянам, и их до сих пор можно услышать.

Певица уверяла, что ей было тяжело работать в группе из-за переменчивого настроения Сергея Шнурова. Кроме того, она назвала характер бывшего руководителя "авторитарным". В интервью Дане Борисовой Алиса Вокс рассказывала, что Шнуров "целовался с ней в десна", звонил ей пьяным и просил приехать, а потом орал на нее при всех коллегах, писала ранее "Газета.Ru".



Когда Алиса Вокс поняла, что после ее ухода из группы песни с ее вокалом продолжают распространяться на стриминговых площадках и приносить Сергею Шнурову деньги, то смекнула, сколько процентов могла бы заработать.

Тогда то Алиса Вокс и подала иск в суд к бывшему работодателю почти на 20 миллионов рублей. Напомним, речь идет о песнях "Экспонат", "В Питере — пить" и других.

Несмотря на все старания, Хамовнический суд отклонил иск Алисы Вокс. По словам адвоката певицы, Сергей Шнуров не хочет платить Алисе Вокс компенсацию за нарушение авторских прав в размере 19 миллионов рублей.

Сама же артистка сейчас якобы плотно работает над новыми проектами и не занимается решением вопросов компенсации.