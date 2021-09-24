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Шоу-бизнес
Целовал в десна и звонил пьяным: потерявшая 19 миллионов бывшая солистка "Ленинграда" о Шнурове

Целовал в десна и звонил пьяным: потерявшая 19 миллионов бывшая солистка "Ленинграда" о Шнурове

Суд отклонил иск Алисы Вокс на 19 миллионов рублей.
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Российская певица Алиса Кондратьева, более известная как Алиса Вокс, со скандалом покинула группу "Ленинград" в 2016 году. Но хиты с ее исполнением очень полюбились россиянам, и их до сих пор можно услышать.

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Бывшая солистка "Ленинграда" подала против Шнурова иск на 19 миллионов рублей

 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Певица уверяла, что ей было тяжело работать в группе из-за переменчивого настроения Сергея Шнурова. Кроме того, она назвала характер бывшего руководителя "авторитарным". В интервью Дане Борисовой Алиса Вокс рассказывала, что Шнуров "целовался с ней в десна", звонил ей пьяным и просил приехать, а потом орал на нее при всех коллегах, писала ранее "Газета.Ru".

Когда Алиса Вокс поняла, что после ее ухода из группы песни с ее вокалом продолжают распространяться на стриминговых площадках и приносить Сергею Шнурову деньги, то смекнула, сколько процентов могла бы заработать.

Тогда то Алиса Вокс и подала иск в суд к бывшему работодателю почти на 20 миллионов рублей. Напомним, речь идет о песнях "Экспонат", "В Питере — пить" и других.

Несмотря на все старания, Хамовнический суд отклонил иск Алисы Вокс. По словам адвоката певицы, Сергей Шнуров не хочет платить Алисе Вокс компенсацию за нарушение авторских прав в размере 19 миллионов рублей.

Сама же артистка сейчас якобы плотно работает над новыми проектами и не занимается решением вопросов компенсации.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 15:13 Источник: РЕН-ТВ ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гость859405
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Пе букву уроды
Гость859405
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<цензура>
Гость859405
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буагагага букву *<цензура>* уже цензурят толпоёёёёёбы
Гость859405
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<цензура>.
Гость859405
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ахахаха лоханулась бездарная голддиггерша, полтора дебильных видоса выс.р.а..л..а и думает звизда-а-а-а.Тупая <цензура>....................... ааааааа!
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