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Шоу-бизнес
Водонаева отреклась от тяжелобольной бабушки: Больше нет любви

Водонаева отреклась от тяжелобольной бабушки: Больше нет любви

Алена Водонаева одна воспитывает сына и крайне трепетно относится к своим родителям. Оказалось, что не все родственные связи для нее так святы.
прочитано 79 раз

Как выглядит родительница журналистки хорошо знают все подписчики, так как она нередко появляется в личном блоге. Алена гордится своей мамой и тем, как она выглядит. Стоит отметить, что к своему зрелому возрасту женщина и правда сохранила шикарную фигуру и крайне моложавую внешность. Оказалось, что и в этой семье вовсе не все так гладко.

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 Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Накануне дива предложила поклонникам задать ей вопросы. Многие женщины просили у знаменитости советов относительно мужчин, но у некоторых проблемы оказались куда серьезнее. Одна из них поинтересовалась, как быть, если бабушка "выживает из ума". Алена Водонаева объяснила все на собственном примере.

Журналистка рассказала, что ее родственница якобы уже не в себе. Она призналась, что бабушка "изводит" ее маму уже долгие годы, а в этом деле главное – не сойти с ума самим. Алена написала, что недавно ее родительница рассказала ей о своем детстве и отношениях с бабушкой. Истории шокировали знаменитость.

Алена Водонаева привела и детали. Она отметила, что ее бабушка – "тиран и страшный человек". Журналистка призналась, что они всячески помогают ей, но "любви больше нет". При этом, по словам телезвезды, ее бабушка совершенно сохранна физически, но "уже не в уме".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2021, 14:20 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Водонаева лишилась шикарного бюста

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