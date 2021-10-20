"Отец видел?!": 11-летний сын Водонаевой набил тюремную наколку

Ребенок теледивы совершил вызывающий поступок. Алена Водонаева показала творчество наследника.

Звездная брюнетка рассказала о странном поведении сына-школьника. Отпрыск Алены Водонаевой приукрасил себя с помощью маленькой татуировки под названием "бубновая масть". Маленький Богдан выяснил, как делают наколки в тюрьмах, и совершил над своей кожей эксперимент. В это время 11-летний креативщик оказался без присмотра родителей — Алена Водонаева оставила его с отцом, который отлучился в магазин.

Ребенок использовал в работе над наколкой ручку, иголку и специальную жидкость. "Краску сделал по тюремным рецептам. Короче, книгу немного обуглил, эту копоть соскреб и с водой размешал", — с воодушевлением рассказал матери Богдан. В качестве доказательства мальчик потер пальцем место татуировки, и рисунок не исчез. Алена Водонаева сняла на камеру результат работы мальчика.

Телеведущая с возмущением отреагировала на творчество сына. "Отец видел?!" — несколько раз во весь голос закричала Алена Водонаева. Богдан признался, что родитель его не ругал, а отреагировал спокойно.



Пользователи Сети лишь посмеялись над наколкой непоседливого школьника. "Татуха в радость, чифир в сладость", "Этот парень никогда не пропадет", "Шулер однако растет", — написали комментаторы. Алене Водонаевой посочувствовали и посоветовали набраться терпения.