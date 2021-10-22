"Лицо на уши натянули": Переделанную Апину засняли с мужиком

57-летняя Алена Апина вовсе не стесняется своих форм. Откровенные образы давно стали частью ее жизни.

Знаменитость всегда тщательно следила за собой и продолжает делать это по сей день. Она всегда наносит достаточно яркий макияж, делает различные укладки и дает советы публике. При этом известно, что от пластики звезда 90-х открещивалась долгие годы. Она тяжело переносит боль. Даже "уколы красоты" доставляли исполнительнице множество неприятностей.

Однако не так давно Алена Апина все-таки решилась. Публика тут же затравила ее за стремление быть такой, как все, а также за то, что она якобы изменила своим принципам. При этом ранее певице писали, что, имея деньги, она могла бы выглядеть лучше. Артистка давно выступает на cцене и точно знает, что всем угодить не получится. Поэтому она живет так, как хочет.

Накануне знаменитость опубликовала откровенное фото в объятиях своего давнего друга Шуры. На фото артистка предстала в платье с глубоким декольте, а приятель был одет в расшитый бисеров пиджак. Она поинтересовалась, помнит ли коллега их встречи.

Мнения поклонников разделились. Многие отметили, как хорошо выглядит Алена Апина. "Красотка", "Вы просто бомба", "Очень хороша", – указали они. Другие же принялись искать недостатки: "Лицо на уши натянула", "Зачем себя уродовать", "Два пенсионера", – возмутилась публика.

