Пытающаяся отсрочить старение Валерия показала любимую позу для наслаждения

Певица Валерия активно занимается спортом и следит за питанием, а также посещает косметологов. В школьные годы она не любила спорт, однако сейчас все совсем иначе.
16 лет назад звезда увлеклась йогой. На Гавайских островах певица сходила ради интереса на пробную тренировку и навсегда полюбила этот вид спорта. Теперь Валерия часто практикует ее и показывает поклонникам различные асаны. На этот раз звезда удивила способностями.
В своем "Инстаграм" она показала поклонникам фото, на котором предстала вверх ногами. Певца на фото делает стойку на предплечьях, эффектно прогибаясь в пояснице.
По словам 53-летней артистки, в такой позе можно не только получить наслаждение, но и отсрочить старение.
"Эта асана называется Пинча маюрасана. Утверждают, что она способствует выработке хорошей координации при выраженной нагрузке на мышцы спины и рук", – написала Валерия.Фанаты восхитились грацией и способностями Валерии. Они признали, что в 53 года не каждая женщина способна на такое.
Напомним, недавно певица Валерия стала бабушкой. Невестка Лиана Шульгина родила ей внучку, которую назвали Селин.
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