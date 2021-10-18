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Шоу-бизнес
Прибывшая из космоса Пересильд перестала ходить: Большой стресс

Прибывшая из космоса Пересильд перестала ходить: Большой стресс

Пятого октября Юлия Пересильд отправилась на Международную космическую станцию вместе с режиссером Климом Шипенко. Они решились снять первый в мире художественный фильм в космосе. Накануне деятели кино вернулись.
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Известно, что теперь и режиссеру, и актрисе предстоит пройти реабилитацию, чтобы постепенно начать адаптироваться к привычному образу жизни. Сообщается, что процедура займет около десяти дней. Журналистам удалось пообщаться с Юлией.

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 Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

Звезда призналась, что сейчас чувствует себя нормально, но ее тело пока не осознает, что произошло. Она указала, что самым большим опасением было не справиться с поставленными задачами, так как даже длительные занятия на тренажерах не сравнятся с тем, что человек испытывает в космосе. При этом, по словам Юлии Пересильд, им с режиссером удалось создать даже больше материала, чем изначально планировалось.

"Это большой стресс", – рассказала артистка. Она вспомнила, что в космосе человек чувствует себя очень легким, но после возвращения одной из главных проблем является ощущение тяжести в конечностях. Знаменитость указала, что во время спуска после раскрытия парашюта "капсулу сильно раскручивает".

Юлия Пересильд сообщила, что, несмотря на стабильное самочувствие, пока существует множество противопоказаний. Сейчас ей нельзя поворачивать голову, пытаться быстро встать. Также звезда испытывает проблемы с передвижением. Она призналась, что пока ей все дается крайне непросто. Однако все это временное явление.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2021, 08:48 Источник: RT ✓ Надежный источник
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Юлия Пересильд подставила пышную грудь для медали

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