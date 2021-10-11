"Разница в возрасте куда-то улетучилась": Буланова рассказала о молодом любовнике

52-летняя Татьяна Буланова поведала о том, как познакомилась с избранником Валерием, который оказался на 19 лет младше нее.

Певица сообщила, что однажды подруга предложила познакомить ее с "одним человеком". Спустя некоторое время они встретились на мероприятии, и приятельница заявила, что туда придут женихи. Когда Татьяна Буланова впервые увидела Валерия, то не испытала сильных эмоций.

Однако позже мужчина настолько правильно себя повел, что "разница в возрасте куда-то улетучилась". – поделилась звезда. Валерий покорил артистку своей заботливостью и тем, что быстро завоевал доверие ее детей. Когда старший сын Татьяны Булановой Саша летом загремел в больницу с коронавирусом, она не находила себе места.

Валерий звонил наследнику знаменитости в клинику и контролировал его самочувствие. Младший сын певицы Никита тоже быстро принял возлюбленного Татьяны Булановой.

Отметим, что поклонники удивляются тому, что Татьяна Буланова будто с каждым годом молодеет. Ранее певица поделилась секретами молодости и красоты. Звезда отрицает, что делала себе пластические операции. Однако она не скрывает, что регулярно посещает косметолога.

