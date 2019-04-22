Пынзарь из "Дома-2" решилась на пластическую операцию
Знаменитость сообщила, что направляется в клинику. Звезда "Дома-2" решилась на пластику лица.
"Ну вот он, день, когда я расстанусь со своим вторым подбородком и брыльками. У меня строение лица предполагает их наличие, и я всю жизнь мечтала от них избавиться! Перепробовала все, что можно, и все-таки решилась на операцию!" – поделилась с поклонниками Дарья Пынзарь. При этом она опубликовала фото, на котором ее осматривает врач.
Дарья Пынзарь отметила, что надеется на благоприятный исход событий, и попросила фолловеров ее поддержать. Однако некоторые подписчики посчитали, что экс-участнице реалити-шоу рано делать пластику лица.
"Понять не могу, такая красотка, зачем себя уродовать? Куда смотрит Сережа, зачем допускает это?", "Даша, кто вселяет тебе всякие комплексы? Почему ты себя не любишь такой, какой мама родила? Ведь сколько ужасных последствий после всяких пластик", "Это же надо так себя ненавидеть, чтобы лечь под нож? Или вы станете счастливее? А может, лучше к психоаналитику?" – высказались пользователи соцсети. Другие же пожелали Дарье Пынзарь удачи и поддержали девушку.
Отметим, Дарья Пынзарь после участия в шоу "Дом-2" стала бизнесвумен. Вместе с мужем Сергеем они занимаются недвижимостью в Турции, куда переехали в прошлом году. В Россию же супруги приезжают по делам.
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