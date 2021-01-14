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Отрезавшая себе грудь Пынзарь застряла в аэропорту: Это жесть!

Отрезавшая себе грудь Пынзарь застряла в аэропорту: Это жесть!

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Дарья Пынзарь с супругом Сергеем и детьми живут в Турции. Но несмотря на море поблизости, они отправились отдыхать в США, где и застряли.
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Семья бывшей участницы "Дома-2" застряла в Америке из-за недобросовестности хранительницы очага. Дарью Пынзарь не пустили из Майами на Багамы из-за элементарного отсутствия теста на коронавирус.

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Компания уже купила билеты и забронировала отель на Багамах, но не тут то было. В своем "Инстаграм" в разделе "Сторис" Дарья Пынзарь с сожалением отметила, что поездка сорвалась. Вместо отдыха им пришлось ехать в лаборторию и сдавать тест на коронавирус.

"Мы не попали на рейс... Это жесть!" – написала Дарья Пынзарь в своем микроблоге.

Кроме испорченного настроения семья потеряла много денег за неустойку. А получилось так потому, что Дарья невнимательно прочитала информацию в интернете.

Стоит отметить, что это не первая неудача, которая постигла бывшую участницу шоу "Дом-2" в США. В первые же дни пребывания в Америке ее обманул таксист, из-за чего она опять-таки потеряла деньги.

Напомним, ранее Дарья Пынзарь делала операцию по уменьшению груди. Отрезать грудь ей пришлось из-за прибавления в весе и дискомфорта в области установленных имплантов.

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Автор: 14 января 2021, 15:43 Источник: Инстаграм • Требует проверки
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