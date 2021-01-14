Отрезавшая себе грудь Пынзарь застряла в аэропорту: Это жесть!

Семья бывшей участницы "Дома-2" застряла в Америке из-за недобросовестности хранительницы очага. Дарью Пынзарь не пустили из Майами на Багамы из-за элементарного отсутствия теста на коронавирус.
Компания уже купила билеты и забронировала отель на Багамах, но не тут то было. В своем "Инстаграм" в разделе "Сторис" Дарья Пынзарь с сожалением отметила, что поездка сорвалась. Вместо отдыха им пришлось ехать в лаборторию и сдавать тест на коронавирус.
"Мы не попали на рейс... Это жесть!" – написала Дарья Пынзарь в своем микроблоге.
Кроме испорченного настроения семья потеряла много денег за неустойку. А получилось так потому, что Дарья невнимательно прочитала информацию в интернете.
Стоит отметить, что это не первая неудача, которая постигла бывшую участницу шоу "Дом-2" в США. В первые же дни пребывания в Америке ее обманул таксист, из-за чего она опять-таки потеряла деньги.
Напомним, ранее Дарья Пынзарь делала операцию по уменьшению груди. Отрезать грудь ей пришлось из-за прибавления в весе и дискомфорта в области установленных имплантов.
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