Взобравшуюся на нового друга Волочкову осудили за пошлость

Известная своими фирменными шпагатами Анастасия Волочкова теперь готовится к байкерскому шоу.

Экс-прима Большого театра попробовала себя в роли крутой байкерши, оседлав нового железного друга. В своем инстаграм-аккаунте артистка опубликовала видео, на котором она медленно взбирается на мотоцикл и эффектно уезжает прочь. С помощью такого оригинального ролика Анастасия Волочкова пригласила своих подписчиков на закрытие байкерского сезона в клубе Ночных Волков "Секстон".

Впрочем, фолловеры балерины не смогли по достоинству оценить ее старания. Многим людям показалось, что даже на обычный мотоцикл эпатажная артистка взобралась с изрядной долей пошлости.

"Почему она всегда смотрится пошло и нелепо?! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Да потому что это полная бесвкусица!!!", "Какая пошлость", "Я сначала подумала, зачем какой-то мужлан надел видавшую виды жилетку прЫмы. И только потом догадалась, что это и есть сама прЫма. Фееричная походка и ужимки," – осудили балерину подписчики.



Кто-то из фолловеров поинтересовался тем, какое отношение артистка вообще имеет к байкерам. Волочкова не стала отвечать на вопросы и обвинения в пошлости, а просто ограничила комментарии к публикации.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова погрязла в огромных долгах.