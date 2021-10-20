Игривая Волочкова обнажила светлый пушок между ног: Должно быть стыдно

Накануне стало известно о том, что балерина решилась отстаивать свою честь до конца и подала в суд на известную певицу, опубликовавшую ее пикантные фото. Однако на этом дива не остановилась.

Громкая история была связана с тем, что публика увидела кадры, на которых Анастасия Волочкова справляет нужду под елкой на собственном участке. Многие не увидели в них ничего особенного, ведь это личное дело каждого человека, что делать на своей территории. Другие же разглядели в действии нечто не совсем приличное. Сама артистка была вне себя от ярости, несмотря на то, что сперва активно пыталась отшучиваться.

Более всего балерину вывел из себя тот факт, что обвиняемые обошли несколько разговорных программ, но выйти на связь с ней напрямую отказались. Она подчеркнула, что бывшая солистка группы "Стрелки" просто испугалась, осознав, что возбуждено уголовное дело. Что будет дальше – остается только гадать.

Однако Анастасия Волочкова решила отвлечься и накануне поздравила всех с Днем балета. Она опубликовала сразу несколько архивных кадров. Особенно внимание народа привлекла фотография, на которой знаменитости танцует в образе белого лебедя. Помимо роскошной фигуры балерины, публика обратила внимание на ее костюм. Под светлой пачкой без труда можно было заметить светлый пушок между ног артистки. Прикрывающие все детали трусики оказались украшены белыми перьями.

Многие подписчики указали, что балерина выглядит просто шикарно и поблагодарили ее за напоминание о таком дне. Другие же возмутились. Им показалось, что такая скандальная знаменитость якобы не может говорить о любви детей и благодарности своей профессии и учителям. По их мнению, после всех скандалов, ей просто "должно быть стыдно". Поклонники не согласны с таким категоричным мнением.

