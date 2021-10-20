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Шоу-бизнес
В скандале Волочковой с Большим театром случился неожиданный поворот

В скандале Волочковой с Большим театром случился неожиданный поворот

Анастасия Волочкова только и успевает попадать в громкие скандалы. Её слова в сторону Большого театра прокомментировал юрист Тимур Кадиев.
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Недавно Анастасия Волочкова рассказала в своем аккаунте в "Инстаграме" о том, что она подала в суд на Большой театр. По ее мнению, ей обязаны выплатить 200 миллионов рублей за моральный ущерб. Юрист Тимур Кичаев высказал свое мнение по этому поводу.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"По части морального вреда, 200 миллионов – таких сумм у нас не присуждают. Моральный вред, на практике, присуждают в районе 100 тысяч. О 200 миллионах речь, конечно, может идти, но с наибольшей вероятностью будет отказ. Такие суммы присуждают в других странах, на западе", – дал он комментарий корреспонденту "Дни.ру".

Он также прокомментировал высказывание балерины. В сторис она непристойно высказалась о сотрудниках театра, за что сама может оказаться в виноватых. По словам эксперта, блондинку тоже может ждать наказание.

"Ответственность может быть самой разной. Это публичное оскорбление. На мой взгляд, это тянет на административную ответственность, в этом случае выписывают штраф в несколько тысяч. Это порча деловой репутации, с нее могут потребовать деньги и публичных извинений", – объяснил специалист.

Также Кичаев оценил возможность звезды заполучить деньги, за которые она так усердно борется. Для этого ей, конечно, нужно набраться сил и терпения.

"У нее было пять исков к Большому театру. Сможет ли она вернуть деньги? С одной стороны, она сможет подать еще раз иск, но нельзя по одному и то му же предмету подавать иск дважды. Если первый раз суд отказал в ее требовании, она может его обжаловать", – подытожил юрист.

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Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2021, 15:36 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость880924
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блюю на эту <цензура> алкашку очередной раз... кому интересна эта потаскуха конченная?
1

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