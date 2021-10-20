В скандале Волочковой с Большим театром случился неожиданный поворот

Анастасия Волочкова только и успевает попадать в громкие скандалы. Её слова в сторону Большого театра прокомментировал юрист Тимур Кадиев.

Недавно Анастасия Волочкова рассказала в своем аккаунте в "Инстаграме" о том, что она подала в суд на Большой театр. По ее мнению, ей обязаны выплатить 200 миллионов рублей за моральный ущерб. Юрист Тимур Кичаев высказал свое мнение по этому поводу.

"По части морального вреда, 200 миллионов – таких сумм у нас не присуждают. Моральный вред, на практике, присуждают в районе 100 тысяч. О 200 миллионах речь, конечно, может идти, но с наибольшей вероятностью будет отказ. Такие суммы присуждают в других странах, на западе", – дал он комментарий корреспонденту "Дни.ру".

Он также прокомментировал высказывание балерины. В сторис она непристойно высказалась о сотрудниках театра, за что сама может оказаться в виноватых. По словам эксперта, блондинку тоже может ждать наказание.

"Ответственность может быть самой разной. Это публичное оскорбление. На мой взгляд, это тянет на административную ответственность, в этом случае выписывают штраф в несколько тысяч. Это порча деловой репутации, с нее могут потребовать деньги и публичных извинений", – объяснил специалист.

Также Кичаев оценил возможность звезды заполучить деньги, за которые она так усердно борется. Для этого ей, конечно, нужно набраться сил и терпения.

"У нее было пять исков к Большому театру. Сможет ли она вернуть деньги? С одной стороны, она сможет подать еще раз иск, но нельзя по одному и то му же предмету подавать иск дважды. Если первый раз суд отказал в ее требовании, она может его обжаловать", – подытожил юрист.