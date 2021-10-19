Стало известно об огромных долгах Волочковой

Анастасия Волочкова является владелицей дорогой недвижимости, за обслуживание которой необходимо платить.

В собственности бывшей примы Большого театра числится не только большой особняк в подмосковном Николо-Урюпино, в котором она проживает постоянно, но и квартиры в обеих столицах. Сегодня выяснилось, что Анастасия Волочкова не всегда успевает вовремя оплачивать коммунальные услуги в своей недвижимости – из-за этого у звезды возникли серьезные проблемы.

Как сообщило издание "Вокруг ТВ" со ссылкой на информацию Федеральной службы судебных приставов, на настоящий момент долг балерины по платежам за жилплощадь, включая счета за услуги ЖКХ и пени, превышает 900 тысяч рублей. Согласно закону, у собственницы есть всего пять дней на погашение долга с того момента, как ее уведомят о возбуждении исполнительного производства. До уплаты долгов артистке могут запретить покидать страну. К тому же, судебные приставы вправе самостоятельно изъять эту огромную сумму со счетов должницы.

Стоит отметить, что эпатажная балерина не впервые сталкивается с долгами. Буквально в прошлом году Волочкова уже задолжала управляющей компании крупную сумму за содержание своего загородного дома. К тому же, из-за отсутствия выступлений в период пандемии у артистки возникли проблемы с уплатой налогов. Однако к концу прошлого года балерине все же удалось закрыть те задолженности.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что обидчица Анастасии Волочковой поплатилась со свою провокацию.