Изуродовавшая лицо дочь Кончаловского ужаснула народ: Кожу уже жалко

Взрослая дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной вновь эпатировала публику.



Мария Михалкова-Кончаловская любит экспериментировать со своей внешностью. Недавно звездная наследница сделала пирсинг носа, а теперь решилась на еще одну авантюру. Молодая женщина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором она делает себе яркий художественный макияж.

Девушка нарисовала на лице большого красного дракона и покрасовалась в таком виде перед фолловерами. Мария призналась, что сенью ее особенно тянет на авантюры, хотя, возможно, дело даже не во времени года, просто она такой человек. Михалкова-Кончаловская очень любит "арт мейк" и хотела бы совершенствоваться в умении наносить такой макияж, а, может быть, даже попробовать свои силы в искусстве боди-арта.

Некоторые подписчики высоко оценили яркий образ Марии, другие же слегка ужаснулись, решив, что таким образом молодая женщина уродует свое красивое от природы лицо.

"А я не люблю такое на себе. Мне свою кожу уже жалко," – заметила одна из подписчиц.

Кто-то из фолловеров также попросил Кончаловскую вытащить из своего очаровательного носика "безобразную сережку". Впрочем девушка, судя по всему, к этому мнению прислушиваться не собирается: Мария Михалкова-Кончаловская вполне довольна как извивающимся драконом на лице, так и металлическим кольцом в носу.