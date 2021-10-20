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Шоу-бизнес
"Плевала я": униженная Буланова отмахнулась от Борисовой

"Плевала я": униженная Буланова отмахнулась от Борисовой

Татьяна Буланова отреагировала на нападки ведущей в свой адрес.

Продолжение: "Пузанчик какой": вид оскандалившей Булановой вызвал оторопь
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Ранее певица назвала рассказавших о сексуальных домогательствах представительниц шоу-бизнеса путанами. Резкие высказывания вызвали у ее коллег эффект разорвавшейся бомбы.

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"Кочевала от одного к другому": Дана Борисова смешала Татьяну Буланову с грязью

 Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

В частности, в жесткой критикой на звезду обрушилась Дана Борисова. Она заявила, что у Татьяны Булановой у самой рыльце в пуху, и якобы она в 90-е "кочевала от одного к другому". Также она сказала, что артистку никто не домогался, потому что она не очень привлекательна.

В свою очередь Татьяна Буланова молчать не стала и тоже врезала теледиве. Она подчеркнула, что не называла женщин, столкнувшимися с харассментом, "нехорошим словом". Певица отметила, что имела в виду, если такая история имела место, то ни к чему озвучивать ее спустя многие годы.

Татьяна Буланова назвала Дану Борисову неадекватной тетей. "Плевала я на все это", – заявила исполнительница.

Напомним, ранее певица возмутилась тому, что артистки рассказывают общественности о своем "грязном белье". При этом она заверила, что к ней коллеги и продюсеры никогда не приставали. Звезда считает харассмент постыдным.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2021, 13:47 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Не плачь: Татьяне Булановой – 50

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