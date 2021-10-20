"Плевала я": униженная Буланова отмахнулась от Борисовой

Ранее певица назвала рассказавших о сексуальных домогательствах представительниц шоу-бизнеса путанами. Резкие высказывания вызвали у ее коллег эффект разорвавшейся бомбы.
В частности, в жесткой критикой на звезду обрушилась Дана Борисова. Она заявила, что у Татьяны Булановой у самой рыльце в пуху, и якобы она в 90-е "кочевала от одного к другому". Также она сказала, что артистку никто не домогался, потому что она не очень привлекательна.
В свою очередь Татьяна Буланова молчать не стала и тоже врезала теледиве. Она подчеркнула, что не называла женщин, столкнувшимися с харассментом, "нехорошим словом". Певица отметила, что имела в виду, если такая история имела место, то ни к чему озвучивать ее спустя многие годы.
Татьяна Буланова назвала Дану Борисову неадекватной тетей. "Плевала я на все это", – заявила исполнительница.
Напомним, ранее певица возмутилась тому, что артистки рассказывают общественности о своем "грязном белье". При этом она заверила, что к ней коллеги и продюсеры никогда не приставали. Звезда считает харассмент постыдным.
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