Известная певица может уехать на нары за кадры с "писающей" Волочковой: Поплатилась за провокацию

Скандал продолжается. Теперь балерина решила отстаивать свою честь до конца и подала в суд.

Бывшей солистке группы "Стрелки", видимо, теперь придется пройти через многое. Анастасия Волочкова заявила о том, что спускать с рук подобные проделки не собирается, особенно после того, как "виновные" сходили на несколько шоу, чтобы обсудить детали, Балерина рассказала, что не так давно попыталась выйти на связь с артисткой, чтобы заявить о своих намерениях, но ей никто не ответил. Теперь артистка убеждена, что Катерина Любомская просто испугалась.

Анастасия Волочкова поблагодарила СК и прокуратору за быстрое и качественное расследование и отметила, что справедливость, наконец, восторжествовала. Она указала, что так будет со всеми, кто продолжит обижать ее. На исполнительницу же завели уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Известно, что спектр наказаний за проступки такого толка крайне широк. Все начинается со штрафа в размере до 200 тысяч рублей, исправительных работы на срок до года, а заканчивается лишением свободы на срок до двух лет. Что именно ждет впереди бывшую солистку группы "Стрелки" – пока не совсем понятно.

Анастасия Волочкова убеждена, что исполнительница просто поплатилась за свою же провокацию. Она опубликовала ролик, на котором вместе с экспертами подробно разобрала ситуацию. Напомним, некоторое время назад в Сети появились кадры балерины, справляющей нужду под елкой на собственном участке.

