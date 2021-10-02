"Может иметь детей от другого": Нетребко и Эйвазов объяснили причину отсутствия детей

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов вместе уже много лет. Влюбленные поженились шесть лет назад. Поклонники часто задавались вопросом, почему же у пары до сих пор нет детей. Долгое время певцы не называли причину, но недавно они прервали молчание.
К счастью, со здоровьем у тенора и сопрано все в порядке. У Анны даже есть сын от предыдущего партнера. Но когда после нескольких попыток у Нетребко не получилось забеременеть от супруга, они начали переживать и обратились к врачам. В клинике их успокоили тем, что отклонений у них не обнаружено.
"У нас не получилось, потому что на генетическом уровне абсолютная несовместимость", – пояснил оперный певец.
Он рассказал, что сам прошел несколько обследований и проблем со здоровьем у него не обнаружили. Анна сможет иметь ребенка, но не от него.
"Я лучше удочерю, усыновлю кого-то, чем сделаю ребенка от другой женщины", – поделился секретом Юсиф Эфвазов.
Супруги не рассказали, по каким именно параметрам они не совпадают на генетическом уровне. Также они не стали говорить, что они теперь будут делать и останутся ли вместе после новости о том, что не смогут иметь детей. Возможно, в будущем Нетребко и Эйвазов захотят кого-то усыновить или удочерить. Но комментариев по этому поводу они пока не давали.
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