"Этого хотела моя мама!": Костюшкин заговорил о браке с Нетребко

Выяснилось, что Стас Костюшкин в молодости мог жениться на оперной диве.

Будущие знаменитости вместе учились в музыкальном училище. Артист признался нынешнему супругу Анны Нетребко, что чуть было не сыграл свадьбу с коллегой.

Стас Костюшкин объяснил, что этого брака хотел вовсе не он, а его мама. Женщина часто говорила сыну, что он постоянно выбирает "каких-то выдр". А вот статная и талантливая Анна Нетребко родительнице певца очень нравилась. Однако сердце исполнителя к девушке не лежало.

Юсиф Эйвазов, в свою очередь, поблагодарил Стаса Костюшкина за то, что этого не произошло, поскольку Анна Нетребко вряд ли бы ушла из семьи. Тогда Юсиф не смог бы на ней жениться.

Отметим, Стас Костюшкин счастлив в браке с женой Юлией. При этом он признавался, что супруге приходится с ним непросто. Оказалось, что у исполнителя скверный характер. Певец постоянно провоцирует избранницу, повышает на нее голос и позволяет себе неприятные фразы в ее адрес.

Как писали "Дни.ру", Стас Костюшкин говорил о том, что нередко грешит подобным поведением. Юлия однажды не вытерпела и записала его монолог на диктофон. Женщина даже пригрозила звездному мужу, что покажет всем, какой он на самом деле. Но потом запись была удалена.

