Садальский облил Эрнста грязью: Очередная авантюра

Заслуженный артист опубликовал в своем блоге мнение относительно одного из самых осуждаемых проектов последних месяцев – фильма "Вызов". Создатели картины анонсируют, что это будет первое в истории кино, снятое в космосе. Артисты и съемочная группа отправятся в невесомость для съемок фильма. Естественно, такое громкое заявление вызывает резонанс.
Станислав Садальский уверен, что Константин Эрнст, который принимает активное участие в создании проекта, собирается провернуть грандиозную аферу. Он буквально облил главу Первого канала, сказав, что "готовится очередная авантюра".
"Эрнст запускает "вторую часть марлезонского балета (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист.
Подписчики поддержали Садальского, согласившись, что Первый канал собирается представить зрителю фикцию. "Достали эти дебильные проекты со звездами, заняться нечем", "Продажный канал, незнайка на луне им в помощь", "Неужели кто то верит в то, что артистки полетят, как космонавты!? Зачем тогда всю жизнь тренироваться и учиться!?", – возмутились комментаторы.
Ранее Станислав Садальский обвинил Никиту Михалкова в том,
что ему не дали награду Гильдии киноактеров. Он отправил документы, но они, по
видимости. Не дошли. "Михалков сказал выбросить", -
считает Садальский.
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